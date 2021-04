Banken und Luxuskonzerne geben Schweizer Börse Auftrieb

Zürich (Reuters) - Ermutigende Firmenergebnisse aus dem Ausland haben die Schweizer Börse am Mittwoch angeschoben.

Der SMI zog 0,4 Prozent auf 11.165 Punkte an. Tagessieger waren die Titel des Luxusgüterkonzerns Richemont mit einem Plus von 3,1 Prozent. Händlern zufolge profitierte Richemont von den starken Zahlen des französischen Konkurrenten LVMH. Auch die Grossbanken waren gesucht. Credit Suisse zogen 0,5 Prozent an, UBS 1,8 Prozent. Die amerikanische Goldman Sachs glänzte mit einem versechsfachten Quartalsgewinn von 6,7 Milliarden Dollar.

Dagegen büssten Partners Group 1,8 Prozent ein. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem die Titel des Finanzinvestors im laufenden Jahr 29 Prozent zugelegt hatten. Der Warenprüfkonzern SGS gab 0,9 Prozent nach. Zu den Verlierern gehörten auch kleinere Technologiefirmen. U-Blox und Wisekey sanken vier Prozent, Schaffner 3,3 Prozent.