Bankensektor schüttelt Nervosität schnell ab – Hedgefonds-Beben scheint keine weiteren Risse zu erzeugen

Europas Bankensektor hat sich am Dienstag schnell von seinen Verlusten zu Wochenbeginn erholt. Es sehe so aus, als würde der Schaden durch die Schieflage des Hedgefonds Archegos auf die Institute begrenzt bleiben, die direkte Gegenparteien gewesen seien, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Systemische Risiken gebe es nicht, auch wenn der Vorfall nun die US-Börsenaufsicht SEC auf den Plan gerufen habe, erläuterte Stanzls Kollege Michael McCarthy.

In der Stoxx-600-Branchenübersicht lagen die Banken am Dienstag mit plus zwei Prozent vorne, begünstigt auch vom weiteren Renditeanstieg am Anleihemarkt. Die Rendite auf zehnjährige US-Staatspapiere kletterte am Dienstag mit 1,75 Prozent auf den höchsten Stand seit Januar 2020. Banken profitieren von steigenden Zinsen, etwa durch höhere Einnahmen im Kreditgeschäft.

Im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 waren BNP Paribas und Santander, die am Vortag zu den schwächsten Werten gezählt hatten, nun weit vorne mit Aufschlägen von bis zu 2,6 Prozent. In der Schweiz notierten Credit Suisse 1,5 Prozent höher. Die Credit Suisse trifft der Zahlungsausfall von Archegos besonders, am Vortag hatten die Papiere fast 14 Prozent verloren. Deutsche Bank-Aktien zeigten sich nach dem Rücksetzer am Vortag mit 2,4 Prozent ebenfalls erholt.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Anton Violin / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Depot-Vergleich – So finden Sie den besten Broker 2020