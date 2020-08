Bankenverband bestätigt Cum-Ex-Razzia in Frankfurt und Berlin

Frankfurt (Reuters) - Der Bankenverband hat Berichte über eine Durchsuchung in seinen Büros bestätigt.

"Es ist zutreffend, dass die Staatsanwaltschaft Köln im Zusammenhang mit Cum-Ex-Verfahren in unseren Büros in Berlin und Frankfurt ermittelt", sagte ein Sprecher des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) am Dienstag. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte über eine Razzia in Gebäuden des BdB in Berlin und Frankfurt berichtet.

Die Ermittlungen richteten sich jedoch nicht gegen Verantwortliche oder Mitarbeiter des Verbands, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Köln, die die Ermittlungen führt. Die Durchsuchung solle zur Auffindung von Beweismitteln dienen, die für die Fortführung der Ermittlungen und die weitere Aufhellung des Sachverhalts von Bedeutung sein könnten.