Bankenverband: Peters vorübergehend hauptamtlicher Präsident

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Der Bankenverband macht den Berenberg-Manager Hans-Walter Peters vorübergehend zum hauptamtlichen Präsidenten. Peters scheidet zum Jahresende aus der Geschäftsleitung der Privatbank Berenberg aus und könnte das Ehrenamt an der Spitze des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) dann nicht mehr ausüben. Damit er das Amt bis zum Frühjahr weiterführen kann, berief ihn der Vorstand des Verbandes am Montag für die ersten Monate 2021 zum hauptamtlichen Präsidenten. "Ich werde dieses Amt unentgeltlich ausüben", sagte Peters nach einer Sitzung des BdB-Vorstandes.

Peters hatte Mitte August erneut das Präsidentenamt beim BdB übernommen - nicht einmal vier Monate nach der Amtsübergabe an Commerzbank -Chef Martin Zielke. Doch weil Zielke vorzeitig zum Jahresende als Commerzbank-Chef aufhört, musste der BdB den Posten neu besetzen. Als Nachfolger für Peters im nächsten April steht Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing bereit: "Zwischen Christian Sewing und mir ist das fest vereinbart, dass er das im April übernimmt. Das hat er heute in der Vorstandssitzung auch heute nochmal untermauert", sagte Peters in einer Telefonkonferenz.

"Der gesamte Vorstand ist weiterhin davon überzeugt, dass das Modell eines ehrenamtlichen, im Hauptberuf fest im Bankgeschäft verwurzelten Präsidenten das richtige Führungsmodell für den Bankenverband ist", führte Peters aus. "Wir werden deshalb im April 2021 zu einem ehrenamtlichen Präsidenten zurückkehren."

Die Branche sieht der Verband für unruhige Zeiten in Folge der Corona-Krise gut gerüstet: "Uns allen ist klar: Es wird im nächsten Jahr einen Anstieg der notleidenden Kredite geben. Wir sind darauf vorbereitet. Kreditausfälle werden die Institute nicht kalt erwischen", bekräftigte der BdB-Präsident./ben/DP/fba