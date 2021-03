Banknotendrucker Giesecke+Devrient stoppt Lieferungen an Myanmar

München (Reuters) - Der Münchner Banknotendrucker Giesecke+Devrient (G+D) stoppt nach dem Militärputsch in Myanmar alle Lieferungen in das asiatische Land.

Man verfolge die Eskalation "mit großer Sorge und Bedauern" und habe sich nach sorgfältiger Prüfung entschieden, das Geschäft mit der Staatsdruckerei des Landes auszusetzen, teilte G+D am Mittwoch mit. Bisher hatte das Münchner Unternehmen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für die Herstellung der Banknoten in der myanmarischen Währung Kyat geliefert. G+D habe die Beziehungen bereits in den vergangenen Wochen eingeschränkt. Das weitere Vorgehen werde mit den Vereinten Nationen und den deutschen Behörden abgesprochen.