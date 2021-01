BankUnited gibt vierteljährliche Dividende bekannt

Die amerikanische BankUnited Inc. (ISIN: US06652K1034, NYSE: BKU) zahlt ihren Aktionären eine Dividende von 23 US-Cents. Die Auszahlung erfolgt am 29. Januar 2021 (Record date: 14. Januar 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,92 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 34,78 US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2020) bei 2,65 Prozent.

Die BankUnited Inc. ist die Holdinggesellschaft der BankUnited mit Firmensitz in Miami Lakes, Florida. Die BankUnited betreibt 79 Filialen in Florida. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 (30. September 2020) erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 66,6 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 76,2 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie bereits am 28. Oktober berichtet wurde.

Die Aktie liegt seit Anfang des Jahres 2020 an der Wall Street mit 4,87 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de