Baozun-Aktie besser als Shopify-Aktie? Diese Kennzahl sprich dafür, diese (noch) nicht!

Die Baozun-Aktie und die Shopify-Aktie besitzen eine wesentliche Gemeinsamkeit: Beide Unternehmen rücken den E-Commerce in den Vordergrund. Und das auf eine wirklich innovative Art und Weise: Der Erfolg basiert schließlich darauf, dass Lösungen für den E-Commerce wie Shops und weitere Mehrwertleistungen angeboten werden. Ein disruptiver Ansatz, durchaus.

Trotzdem zeigt sich insbesondere bei der Bewertungslage, dass die Baozun-Aktie und die Shopify-Aktie noch eine deutliche Diskrepanz besitzen. Lass uns das im Folgenden etwas näher beleuchten, indem wir auf eine Kennzahl schauen, die pro Baozun ist. Sowie eine, die derzeit noch eher die Qualität der Shopify-Aktie unterstreicht.

Baozun-Aktie: Hier klar günstiger!

Wie wir mit Blick auf die aktuelle Bewertung feststellen, wird die Baozun-Aktie mit einem Bruchteil dessen bewertet, was die Shopify-Aktie vorzuweisen hat. Der chinesische E-Commerce-Akteur kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,8 Mrd. US-Dollar (18.12.2020, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen). Shopify hingegen bringt es auf ein Börsengewicht von deutlich ambitionierteren 143 Mrd. US-Dollar. Ein gigantischer Unterschied, zweifellos.

Auch der Blick auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis spiegelt eine ähnliche Bewertungsdiskrepanz wider: Baozun kam im letzten, dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf einen Quartalsumsatz von 269,4 Mio. US-Dollar. Unter dieser Prämisse liegt das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis bei ca. 2,6. Für eine trendstarke Wachstumsgeschichte ist das nicht nur preiswert, nein, sondern auch der Vergleich mit Shopify verdeutlicht einen gigantischen Unterschied.

Shopify kam zuletzt auf einen Quartalsumsatz von knapp unter 770 Mio. US-Dollar und das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt entsprechend bei 46,2. Das ist bedeutend teurer als die Baozun-Aktie. Das könnte grundsätzlich für ein größeres Potenzial bei dem chinesischen Wettbewerber sprechen.

Diese Kennzahl gilt es auch zu berücksichtigen!

Allerdings ist das nicht die einzige Kennzahl, die für Foolishe Investoren relevant ist. Auch die Umsatzwachstumsraten sind schließlich ein wichtiger Gradmesser und könnten die Bewertungen noch relativieren.

Shopify konnte den Quartalsumsatz zuletzt schließlich um beeindruckende 96 % im Jahresvergleich steigern. Ein Wert, der auf eine sehr trendstarke Wachstumsgeschichte hindeutet. Sowie eine Wachstumsrate, mit der die Baozun-Aktie nicht mithalten kann.

Der chinesische Verfolger hat zuletzt seinen Quartalsumsatz um 21,7 % gesteigert, was bedeutend moderater ist. Das könnte einen Teil der Bewertungsdiskrepanz erklären, jedoch möglicherweise nicht in Gänze. Zudem könnte der Unterschied zeigen, dass Baozun noch bedeutend mehr Potenzial besitzen könnte. Vor allem, wenn das Wachstum in den nächsten Quartalen oder Jahren an Fahrt aufnehmen sollte.

Allerdings sollten Foolishe Investoren dabei auch den Marktunterschied berücksichtigen. In China konzentriert sich vieles auf Platzhirsche wie Alibaba oder auch JD.com. Das könnte ebenfalls in Teilen zum Unterschied bei der fundamentalen Ausgangslage führen.

Baozun-Aktie: Trotzdem klein und günstig!

Trotz der Unterschiede bei den Marktverhältnissen fällt auf, dass die Baozun-Aktie eine ganze Menge Potenzial besitzen könnte. Der E-Commerce-Trend ist stark, das Wachstum zumindest moderat und mit einem Quartalsumsatz von ca. 270 Mio. US-Dollar zeigt das Unternehmen: Ein gewisser Erfolg hat sich bereits eingestellt.

Die Shopify-Aktie glänzt hingegen noch mit der stärkeren Kursperformance. Doch, wer weiß: Vielleicht bietet es sich an, jetzt den kleineren Verfolger mehr in den Vordergrund zu rücken. Allerdings bleibt das natürlich deine finale Entscheidung.

The post Baozun-Aktie besser als Shopify-Aktie? Diese Kennzahl sprich dafür, diese (noch) nicht! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Ist das die „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub - Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!

Vincent besitzt Aktien von Baozun. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Baozun und Shopify.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images