Bar oder mit Karte? EZB legt Studie zu Bezahltrends im Euroraum vor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Viele Deutsche sind Bargeld-Fans - das belegen Umfragen seit Jahren. Doch wie zahlen die Menschen in anderen europäischen Ländern am liebsten? Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt an diesem Mittwoch (8.00 Uhr) ihre neueste Datensammlung zum Bezahlverhalten von Verbrauchern im Euroraum vor. Die Währungshüter werfen dabei auch einen Blick auf die Frage, welchen Einfluss die Corona-Pandemie darauf hat, wenn Menschen ihre Einkäufe begleichen. In Deutschland war zuletzt ein deutlicher Trend zum bargeldlosen Bezahlen erkennbar, einen Schub gab es zum Beispiel für das kontaktlose Bezahlen mit der Karte im Vorbeigehen an der Ladenkasse./ben/DP/jha