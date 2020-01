Barclays belässt 1&1 Drillisch auf 'Overweight' - Ziel 35 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Maurice Patrick senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Votum für die europäische Telekombranche auf "Neutral" wegen erhöhter Gefahren durch die Netzöffnung. Er glaubt aber, dass 1&1 Drillisch einen beträchtlichen Anteil am deutschen Mobilfunkmarkt für sich beanspruchen wird. Durch einen Vertrag mit O2 könne der Konzern aus Sicht des Experten signifikante Marktanteile gewinnen./ssc/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 18:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.