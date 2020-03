Barclays belässt Airbus auf 'Overweight' - Ziel 69 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Analystin Milene Kerner und ihre US-Kollegen sehen Airbus für die Zeit nach der Corona-Krise im Vergleich zum Widersacher Boeing als besser positioniert an, wie sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieben. Sie rechnen bei den Flugzeugbauern in diesem Jahr mit bedeutend sinkenden Produktionszahlen. Airbus verfüge aber über qualitativ besser gefüllte Auftragsbücher und sei weniger stark abhängig von Großraumflugzeugen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / 19:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / 03:55 / GMT

