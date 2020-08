Barclays belässt Airbus auf 'Overweight' - Ziel 71 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. In der europäischen Luftfahrtbranche sei Airbus ihre einzige mit 'Overweight' empfohlene Aktie, schrieb Analystin Charlotte Keyworth in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für das Papier spreche vor allem die solide Bilanz des Flugzeugbauers in Zeiten eines starken Abschwungs./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2020 / 14:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2020 / 04:00 / GMT

