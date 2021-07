Barclays belässt Amadeus IT auf 'Underweight' - Ziel 40,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amadeus IT vor der Berichtssaison europäischer Softwarekonzerne und IT-Dienstleister auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Nachdem die Unternehmen im Vorjahresquartal deutlich unter der Coroan-Krise gelitten hätten, könnten sie nun zwar generell von entsprechend niedrigen Vergleichswerten profitieren, schrieb Analyst James Goodman in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Bei dem spanischen Buchungssystem-Anbieter Amadeus IT aber erwartet er Belastung durch die coronabedingt gesunkenen Geschäftsreisen./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 15:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.