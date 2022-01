Barclays belässt ArcelorMittal auf 'Overweight' - Ziel 40 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Aktien des Stahlkonzerns ArcelorMittal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das politische Umfeld mit Blick auf die Stahlproduktion in China sei positiver geworden, was der Rohstoffnachfragen zugute komme, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte hob seine Preisschätzungen für Eisenerz, Kupfer, Zink und Nickel an, und damit auch seine Gewinnerwartungen für Rohstoffunternehmen./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2022 / 23:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2022 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.