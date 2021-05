Barclays belässt Auto1 auf 'Equal Weight' - Ziel 47,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Auto1 nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Der Online-Marktplatz für Gebrauchtwagen habe im ersten Quartal mehr Fahrzeuge gehandelt als erwartet, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für die wichtige Tochter Autohero. Die wichtige Kennziffer NPS (Net Promoter Score) von Autohero als Indiz für die Kundenzufriedenheit sei im Mai im Vergleich zum März gestiegen - "und das zählt wirklich", so das Fazit des Experten. Für Begeisterung bedürfe es allerdings noch mehr Belegen für den geschäftlichen Erfolg./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2021 / 04:00 / GMT

