Barclays belässt BASF auf 'Equal Weight' - Ziel 64 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach Quartalszahlen und erhöhten Jahreszielen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Analyst Sebastian Satz rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer guten Aufnahme des Ausblicks am Markt. Das Ausmaß, in dem die Zielspanne für den operativen Gewinn (Ebit) erhöht wurde, habe ihn überrascht. Allerdings hätten die Beispiele Covestro und Dow auch gezeigt, dass die Kursreaktionen trotz guter Nachrichten verhalten sein können./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 06:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / 06:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.