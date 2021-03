Barclays belässt Bayer auf 'Equal Weight' - Ziel 55 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Sie habe ihr Bewertungsmodell für den Pharma- und Agrarchemiekonzern mit Blick auf die Zahlen sowie den enttäuschenden Ausblick auf 2021 überarbeitet, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor dem Kursrutsch in Reaktion auf die Zahlen sei die Aktie unter den von ihr beobachtete Standardwerten seit Jahresbeginn der größte Gewinner gewesen, was immer noch gelte. Im Fokus stehe nun der Kapitalmarkttag im März mit den mittelfristigen Zielen des Konzerns./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021 / 00:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2021 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.