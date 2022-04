Barclays belässt Beiersdorf auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Da Eckdaten schon bekannt gewesen seien, sei es von besonderer Bedeutung gewesen, dass das Ziel einer leichten Margensteigerung in der Konsumentensparte bestätigt wurde, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das beibehaltene Wachstumsziel aus eigener Kraft klinge nach dem Auftaktquartal konservativ. Beiersdorf selbst verweise aber auf viele Unsicherheiten./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 05:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 05:54 / GMT

