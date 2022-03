Barclays belässt Brenntag auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Alex Stewart zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vom unerwartet starken Betriebsergebnis des Chemikalienhändlers im Schlussquartal beeindruckt, insbesondere vor dem Hintergrund des starken Kostenanstiegs etwa in Nordamerika. Auch die Prognose liege über den Erwartungen./tav/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 07:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.