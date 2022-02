Barclays belässt Ceconomy auf 'Underweight' - Ziel 4 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ceconomy auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Der Elektronikhändler habe im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Dafür verantwortlich sei vor allem eine schwache Entwicklung in den deutschsprachigen Kernmärkten wegen der dort geltenden Corona-Einschränkungen, aber auch Störungen in den Lieferketten und eine Cyber-Attacke. Das Jahresziel sei aber bestätigt worden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2022 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2022 / 07:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.