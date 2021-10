Barclays belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 76 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Nach den starken Zuwächsen im zweiten Quartal dürfte sich das Umsatzwachstum bei den großen Lebensmittelherstellern Danone, Unilever und Nestle im vergangenen Jahresviertel wieder etwas normalisiert haben, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Experte sieht bei den Zwischenberichten vor allem das Thema Kosten- und Inflationsdruck sowie die Margen im Fokus. Danone sieht er mit der personellen Neubesetzung an einem Wendepunkt./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / 04:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2021 / 04:30 / GMT

