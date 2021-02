Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Zwar sei das Schlussquartal 2020 des Essenslieferdienstes minimal besser als am Markt erwartet ausgefallen, aber das sei unerheblich, schrieb Analyst Andrew Ross in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Es habe keine größeren Überraschungen gegeben und wie erwartet gebe es keine Details zu den Bruttomargen 2020 oder einen Ausblick auf das angelaufene Jahr./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 07:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.