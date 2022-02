Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 153 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Bei dem Essenslieferdienst habe es im vierten Quartal viele Auffälligkeiten gegeben, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gesamtbild seien diese aber eher negativ geprägt als positiv. Entscheidend für die Aktie sei nun, ob es 2022 im Jahresverlauf gelingt, die Profitabilität in den Griff zu kriegen. Bis dahin seien die Voraussetzungen schlecht in einem Marktumfeld, das sich von verlustreichen Unternehmen abwendet./tih/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 07:47 / GMT

