Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 160 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Delivery Hero nach dem kräftigen Kursverlust als Reaktion auf Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro bekräftigt. Die Reaktion am Markt sei etwas harsch gewesen und für ihn sei der Essenslieferdienst weiterhin ein "Key Overweight", schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt gesehen, seien die Zahlen ermutigend gewesen und die Aufträge stark. Die Aussagen zu Europa und Korea mit Blick auf das dritte Quartal seien ebenfalls erfreulich./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 18:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.