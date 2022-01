Barclays belässt Fraport auf 'Underweight' - Ziel 57 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport auf "Underweight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Dividenden seien wichtig für die Anlegerrendite von Flughafenbetreiber-Aktien, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Pandemie seien sie ausgesetzt worden, mit anziehender Reiseaktivität bestehe aber Aussicht auf eine baldige Wiederaufnahme der Auszahlungen. Bei Fraport dürften die Anleger aus bilanziellen Gründen aber noch ein Jahr darauf warten./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2022 / 15:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2022 / 05:10 / GMT

