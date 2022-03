Barclays belässt Gea Group auf 'Overweight' - Ziel 47 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Wachstumsambitionen des Maschinenbauers seien durch die starke Auftragslage gut ausstaffiert, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings gebe es im Moment nur wenig Aussicht auf Entspannung in den Lieferketten, wobei der Anstieg der Stahlpreise der wichtigste Belastungsfaktor für die Aktie sei. Langfristig biete das neue Lebensmittelsegment Aufwärtspotenzial./tav/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 19:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / 19:39 / GMT

