Barclays belässt Goldman Sachs auf 'Overweight' - Ziel 437 Dollar

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Goldman Sachs nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 437 US-Dollar belassen. Das Auftragsbuch im Investmentbank sei so voll wie noch nie, schrieb Analyst Jason Goldberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dort und auch im Aktienhandel hätten die Gebühren die Erwartungen übertroffen. Das Geschäft mit Festverzinslichen bewege sich im Rahmen der Erwartungen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 23:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 23:52 / GMT

