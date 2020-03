Barclays belässt Hellofresh auf 'Overweight' - Ziel 27,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Die Prognose des Kochboxenlieferanten, dass das erste Quartal die Markterwartungen übertreffen werde, rücke die Jahresziele in ein konservatives Licht, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Selbst wenn die Viruskrise nur vorläufigen Rückenwind liefere, habe ihre Schätzung für den operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr 50 Prozent Luft nach oben. Realistisch betrachtet dürften einige Neukunden auch länger gehalten werden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 06:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / 06:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.