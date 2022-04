Barclays belässt Just Eat Takeaway auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4840 Pence belassen. Die Haltung zu Internet-basierten Unternehmen habe sich innerhalb weniger Monate von glühendheiß zu eiskalt gewendet, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für eine deutlichere Neubewertung wären Impulse zum Beispiel durch Übernahmen notwendig. Seine Gesamtbewertung des Sektors ist neutral, für längerfristig orientierte Anleger gebe es aber vereinzelt Chancen. Das Just-Eat-Management habe bereits signalisiert, dass das erste Quartal schwach gewesen sein dürfte. Die Frage sei aber, wie schwach./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 02:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.