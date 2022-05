Barclays belässt Kering auf 'Overweight' - Ziel 795 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kering auf "Overweight" mit einem Kursziel von 795 Euro belassen. Analystin Carole Madjo passte ihre diesjährige Umsatzschätzung für den Luxusgüterkonzern nach oben an. Auf der Gewinnseite ändere sich aber nicht viel, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Fundamental bleibe alles solide, Kering bekomme die in China wieder aufgeflammte Pandemie vorerst aber am meisten zu spüren. LVMH bleibe daher ihre bevorzugte Wahl./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 19:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.