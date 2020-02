Barclays belässt L'Oreal auf 'Underweight' - Ziel 248 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 248 Euro belassen. Die Unwägbarkeiten in Hinblick auf das Coronavirus seien nicht ausreichend im Kurs berücksichtigt, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung sei nur in einem sehr günstigen Szenario gerechtfertigt./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 17:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / 05:00 / GMT

