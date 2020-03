Barclays belässt Metro AG auf 'Equal Weight' - Ziel 13,20 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Metro AG nach Spekulationen um eine Übernahme durch den US-Lebensmittelhändler Sysco auf "Equal Weight" belassen. Im vergangenen Jahr sei der Investor Kretinsky bereits mit einem Versuch der Übernahme von Metro am Widerstand der Aktionäre Meridian Foundation und Beisheim-Gruppe gescheitert, rief Analyst Nicolas Champ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie in Erinnerung. Beide Großaktionäre hätten seinerzeit das Angebot von Kretinsky für nicht ausreichend gehalten. Champ beließ das Kursziel bei 13,20 Euro./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / 18:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2020 / 18:42 / GMT

