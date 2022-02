Barclays belässt Microsoft auf 'Overweight' - Ziel 363 Dollar

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 363 US-Dollar belassen. Eine Übernahme von Mandiant wäre für den Softwareriesen strategisch sinnvoll, schrieb Analyst Raimo Lenschow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies auf das von der Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete Interesse an dem IT-Sicherheitsunternehmen Mandiant./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / 21:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2022 / 21:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.