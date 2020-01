Barclays belässt Nestle auf 'Overweight' - Ziel 115 Franken

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Das Management habe noch einiges an Arbeit vor sich, um das Wachstumsziel für 2020 zu erreichen, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Montag vorliegenden Sektorenstudie. Der stärkere Fokus des Lebensmittelkonzerns auf Prämiumprodukte sei vor allem in Asien dringend notwendig./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2020 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 05:05 / GMT

