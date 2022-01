Barclays belässt Novartis auf 'Underweight' - Ziel 80 Franken

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis vor der Berichtssaison im europäischen Pharmasektor auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Analystin Emily Field aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ihre Schätzungen für viele Unternehmen. Das Interesse von Anlegern an Konzernen dürfte ihrer Einschätzung nach in Zeiten volatiler Märkte größer werden. Novartis gehöre aber zu den Werten, denen sie vorerst mit Vorsicht begegne./tih/jha/

