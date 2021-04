Barclays belässt Novartis nach Zahlen auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Auf den ersten Blick sei das Ergebnis im Pharmageschäft in Ordnung, schrieb Analystin Emily Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der erzielte Umsatz habe aber die Erwartungen wegen der Schwäche der Generika-Tochter Sandoz nicht erfüllt./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 06:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 06:28 / GMT

