Barclays belässt Reckitt Benckiser auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7000 Pence belassen. Der britische Konsumgüterhersteller werde an dem Geschäft mit Hygiene- und Gesundheitsartikeln erst einmal festhalten, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die etablierten Branchengrößen dürften im neuen Jahr die Angriffe durch neue Marken kleinerer Anbieter abwehren können./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2020 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 05:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.