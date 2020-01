Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 30 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Wie aus einer am Mittwoch vorliegenden Strategiestudie hervorgeht, sehen die Experten der britischen Investmentbank in der RWE-Aktie eine der aussichtsreichsten Anlageempfehlungen in Europa für das erste Quartal. Nach Ansicht des zuständigen Analysten Peter Crampton ignorieren die Anleger beim deutschen Versorger immer noch den Wandel zum größten Player für Erneuerbare Energien in Europa./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 19:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / 05:00 / GMT

