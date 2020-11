Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 40 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Peter Crampton passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für 2020 und 2021 in unterschiedliche Richtungen an wegen einer vorgezogenen Wartungspause im Kraftwerk Grundremmingen. Vorerst dürften Anleger zwar auf die Zahlen zum dritten Quartal achten, dann aber werde der Fokus wohl auf das Wachstum mit Erneuerbaren Energien wandern. Die Aktie bleibe unterbewertet./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 19:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 19:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.