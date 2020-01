Barclays belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP vor der Berichtssaison zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Wie Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, erwartet er von SAP keine aktualisierte Prognose für 2020. Was das Quartalsergebnis der Walldorfer angeht, sei er vorsichtig. Der Fokus liege sowohl auf der Entwicklung des Cloud- wie auch des Lizenz-Geschäfts. Für die Zukunft sieht der Experte aber frischen Aufwind./ssc/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.