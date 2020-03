Barclays belässt Shell auf 'Equal Weight' - Ziel 1500 Pence

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die A-Aktien von Royal Dutch Shell auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Im ersten Quartal zeigten sich bei dem Ölkonzern nur begrenzte Auswirkungen der Corona-Krise, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie sieht in dem Zwischenbericht kurzfristig leicht positive Aspekte angesichts der zuletzt spürbaren Sorgen um das Asien-Geschäft./tih/tav

