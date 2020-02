Barclays belässt Sunrise auf 'Equal Weight' - Ziel 83 Franken

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sunrise Communications nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 83 Franken belassen. Die ersten Resultate unter neuem Management hätten eine Menge Neuigkeiten gebracht, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Schweizer Telekomanbieter investiere, um die Dynamik aufrecht zu erhalten. Strategisch sei dies richtig, den Aktienkurs dürfte dies am Berichtstag aber eher belasten./tih/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2020 / 07:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.