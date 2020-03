Barclays belässt Sunrise Communications auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sunrise Communications auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Mit dem Ausbruch der Coronakrise sei der Datenverkehr in den vergangenen Wochen in Europa erheblich angestiegen, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nachdem es den Sektor zu Beginn der Krise wie alle anderen Branchen auch zunächst mit nach unten gerissen habe, fange er nun in Relation zum Gesamtmarkt langsam an durchzustarten. In der Schweiz stehe Sunrise zwar in hartem Wettbewerb zu anderen Telekom-Unternehmen. Damit dürfte der Konzern aber angesichts zukunftsträchtiger Investitionen in sein Netzwerk und in den Kundenservice zurechtkommen./kro/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 00:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 05:00 / GMT

