Barclays belässt Thyssenkrupp auf 'Equal Weight' - Ziel 10 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Thyssenkrupp nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Industriekonzern habe keine wesentlichen Neuigkeiten über seine Portfolio-Maßnahmen bekannt gegeben, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Liquidität sei zudem nach wie vor kein einfaches Thema für Thyssenkrupp. Den vom Konsens erwarteten negativen freien Barmittelfluss für das Gesamtgeschäftsjahr in Höhe von 2,1 Milliarden Euro hält er für zu optimistisch./ck/bgf

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 06:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / 06:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.