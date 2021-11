Barclays belässt Thyssenkrupp auf 'Underweight' - Ziel 8,80 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Thyssenkrupp auf "Underweight" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Ein Medienbericht, wonach der Konzern eine Abspaltung der Stahlsparte im Jahr 2023 ankündigen könnte, dürfte die Aufspaltungsfantasien zwar weiter anheizen, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch der Zeitplan reiche zu weit in die Zukunft, um den Markt schon ernsthaft in Wallung zu bringen. Zuletzt hatte das Unternehmen erklärt, dass die Zukunft der Stahlsparte weiter offen sei./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2021 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2021 / 16:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.