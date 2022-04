Barclays belässt Wacker Chemie auf 'Overweight' - Ziel 197 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 197 Euro belassen. Die schwungvolle Entwicklung des Spezialchemiekonzerns habe sich fortgesetzt, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Übertroffene Erwartungen und die sehr starke Entwicklung der Silikon-Sparte seien positiv. Das sind vielseitig einsetzbare Kunststoffe, Öle und Harze, die etwa in der Elektronikindustrie, bei Textilherstellern, Medizintechnikunternehmen und Autobauern gefragt sind. Der Ebitda-Ausblick wurde wohl wegen aktueller politischer Entwicklungen und Unsicherheiten nicht angehoben./tih/ck

