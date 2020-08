Barclays belässt Walmart auf 'Overweight' - Ziel 140 Dollar

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Walmart anlässlich der Übernahmepläne für das Videoportal TikTok gemeinsam mit Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Die Chinesen könnten als Absatzplattform für den Einzelhändler fungieren, schrieb Analystin Karen Short in einer am Montag vorliegenden Studie. In mindestens einem von fünfzehn Beiträgen werde für Produkte geworben, die dann direkt über Walmart gekauft werden könnten. Zudem stehe der Konzern bei der wichtigsten TikTok-Nutzergruppe der Unter-35-Jährigen bislang nicht besonders gut da./ag/tih

