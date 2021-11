Barclays belässt Zurich auf 'Overweight' - Ziel 440 Franken

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 440 Franken belassen. Der Versicherungskonzern sei in der Spur, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analystenkonsens habe im Vorfeld aber offensichtlich schon angezogen und so sei es schwer, in dem Quartalsbericht jetzt neue bewegende Aspekte zu finden./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 06:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 06:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.