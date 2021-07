Barclays erzielt mehr Gewinn und gibt Dividende bekannt

Die britische Großbank Barclays plc (ISIN: GB0031348658) will für das erste Halbjahr 2021 eine Dividende von 2 Pence (ca. 2,3 Eurocent) an die Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 17. September 2021 (Ex-Dividenden Tag ist der 12. August 2021).

Normalerweise zahlt Barclays halbjährlich eine Dividende aus. Im Vorjahr hatte Barclays den Aktionäre insgesamt für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 1 Pence ausgeschüttet. Eine Halbjahresdividende wurde nicht bezahlt. Barclays gab auch die Absicht bekannt, eigene Aktien im Volumen von 500 Mio. Pfund zurückzukaufen. Der Rückkauf soll im dritten Quartal 2021 starten. Bis Ende April wurden eigene Aktien im Volumen von 700 Mio. Pfund zurückgekauft. Wie Barclays am Mittwoch weiter berichtete, lag der Vorsteuergewinn im ersten Halbjahr 2021 (30. Juni) bei 5 Mrd. Pfund (Vorjahr: 1,3 Mrd. Pfund). Der Umsatz betrug 12,06 Mrd. Pfund (Vorjahr: 7,88 Mrd. Pfund). Redaktion MyDividends.de