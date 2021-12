Barclays hebt Adyen auf 'Equal Weight' - Ziel hoch auf 2220 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Adyen von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 2070 auf 2220 Euro angehoben. Mit Blick auf die kommenden 24 Monate rechnet Analyst James Goodman mit weiterem Rückwind für den Zahlungsabwickler durch die Online-Auktionsplattform Ebay. Zwar stehe der Wettbewerb nicht still und zugleich sei Adyen hoch bewertet, dennoch sei Adyen am besten aufgestellt unter den von ihm bewerteten Unternehmen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / 05:00 / GMT

