Barclays hebt BNP Paribas auf 'Equal Weight' - Ziel 40 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BNP Paribas von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft, das Kursziel aber von 46 auf 40 Euro gesenkt. Auch wenn französische Banken in Stresstests schlechter abschnitten als jene aus den Benelux-Staaten sei der französische Staat für diese ein Rückhalt, schrieb Analyst Omar Fall in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er gab für BNP und die Societe Generale seine bisherigen Thesen für Kostensenkungen, Kapitalrückflüsse und den Risikoappetit auf. Insgesamt kürzte er für die Branchenwerte in den beiden Regionen seine Gewinnschätzungen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 22:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.